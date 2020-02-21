شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا صنع محمد بن زايد بشقيقه خليفة رئيس الإمارات وسط الغابة.. وكيف أصبح في آخر ظهور مفاجئ بحالة يرثى لها؟! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في محاولة لإظهاره بأنه مايزال موجودًا، دفع محمد بن زايد، بشقيقه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة، للظهور في غابة غرناطة، ضمن مايروج له الإعلام الإماراتي بأنها جولة تفقديه، ظهر فيها خليفة بلقطات سريعة في حالة يرثى لها..



وبحسب الإعلام الإماراتي التابع لمحمد بن زايد، فقد قام الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم، بزيارة تفقدية لغابة محمية غناظة، وذلك في حضور عدد من المسؤولين.

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شاهد ماذا صنع محمد بن زايد بشقيقه خليفة رئيس الإمارات وسط الغابة.. وكيف أصبح في آخر ظهور مفاجئ بحالة يرثى لها؟! (فيديو)



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وشملت الزيارة الإطلاع على الأعمال التطويرية الجاري تنفيذها في المحمية بهدف المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد هي الأولى من نوعها، وذلك منذ أن إصيب الرئيس الإمارتي بعارض صحي قبل 6 سنوات.

ومن ذلك الحين، وشقيقه محمد ولي عهد أبوظبي يسيطر على مفاصل الدولة ويتحكم بقراراتها داخليا وخارجيًا.