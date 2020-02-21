السعودية اليوم / تعليم صبيا يستضيف ملتقى steam المتنقل الرابع للطلاب الموهوبين



صبيا 27 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

اُختتم بإدارة تعليم صبيا اليوم ملتقى "steam " المتنقل الرابع للطلاب الموهوبين، ضمن مبادرة مركز عسير العلمي المتنقلة دعماً لمدارس الحد الجنوبي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بإدارة تعليم صبيا ناصر بن أحمد معافا، ومدير مركز عسير العلمي صالح العمري، ورئيس قسم الموهوبين بصبيا عبد الرحمن الحاذق ، وذلك بقاعة السمو بصبيا.

وجاء الملتقى بالتنسيق بين تعليم عسير وإدارة تعليم صبيا ومركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للموهوبين لخدمة طلاب الحد الجنوبي، حيث تضمن على مدى يومين معرضاً فنياً، وعرضاً عن عن المراكز العلمية وأهميتها، ودورها في المجتمع، وأهدافها ومناهجها ومميزاتها ومجالاتها ووحداتها، وفكرة المراكز المتنقلة، وعدد المراكز العلمية، والمستهدفين من المبادرة.

كما تضمن الملتقى أربع ورش تفاعلية هي تحدي steam وعالم الفضاء والطيران والروبوتوكس وعلماء المستقبل، انتظم فيها 120 طالباً موهوباً من مدارس مكاتب إدارة تعليم صبيا، أشرف عليهم أربعة مدربين محترفين من مركز عسير العلمي ، كما انتظمت في ذات الورش 120 طالبة موهوبة أشرفت عليهن أربع مدربات بحضور مشرفة مركز عسير العلمي للبنات شرف الثميري، ورئيسة قسم الموهوبات بتعليم صبيا منى مناجي ومشرفات ومنسقات الموهوبات.

// انتهى //

23:35ت م

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