شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الداخلية.. نائب رئيس الإمارات يرعى ختام «أمن الخليج» والان نبدء بالتفاصيل
وشهد الحفل تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين، ومستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بينهم، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة.
وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترك ، قد زاروا في وقت سابق اليوم، معرض ( إكسبو 2020 ) في مدينة دبي ، إذ كان في استقبالهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.
واطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة ، وعرض حول ما يحتويه معرض إكسبو 2020 و المشاركات الدولية فيه.
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