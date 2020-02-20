شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة تسبب لك النوبات المفاجئة وارتفاع الضغط والصداع النصفي.. ‘‘تجنبها تعش مرتاح البال‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤثر الصداع النصفي على بليون إنسان، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وتصاحب نوبات هذا الصداع أعراض مثل ضبابية الرؤية، والدوخة، والرغبة في القيء، والحساسية للضوء. وعلى الرغم من اختلاف هذه الأعراض ما بين شخص وآخر، إلا أنها تزيد الإحساس بالتوتر والضغوط، وفي أحيان قد يسبب عرض واحد إعاقة عن العمل أو التفاعل الاجتماعي حتى تنتهي نوبة الصداع.



وتوجد أدلة على أن بعض الأمور مثل الأطعمة أو تغيير الساعة البيولوجية تثير نوبات الصداع النصفي، وتزيد وتيرته وشدة أعراضه، أهمها:

قد يهمك ايضاً:

عاجل : تحديد موعد محاكمة وسيم يوسف المُروج للفتنة والكراهية بالإمارات (والعقوبة صادمة)



عاجل: حرائق هائلة تشتعل في أبراج دبي .. شاهد كيف أصبحت في أول ‘‘فيديو واضح‘‘ ؟



شاهد : فتاة تهرب من زوجها لتقيم ‘‘علاقة محرمة‘‘ مع 3 شباب ثم تدعي إختطافها.. فكانت نهايتها صادمة!



رئيس وزراء إسرائيل ‘‘نتنياهو‘‘ يفجر مفاجأة: نحلق فوق سماء السعودية ونزو مكة والمدينة بأوامر محمد بن سلمان!!

هذه الأطعمة تسبب لك النوبات المفاجئة وارتفاع الضغط والصداع النصفي.. ‘‘تجنبها تعش مرتاح البال‘‘

من جديد.. وسيم يوسف يتطاول على صحيفة إماراتية مقربة من ‘‘محمد بن زايد‘‘.. وهكذا كان مصيره!

ذئب مفترس يهاجم ‘‘مواطن يمني‘‘ في المهرة.. وحينما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأسا على عقب.. شاهد

عاجل : السعودية تعلن الاستنفار الأقصى بعد هجوم مباغت على مدن كبرى في المملكة واحتجاز السكان.. شاهد أول (فيديو واضح)

سعودي يحرق زوجته الشابة بالبنزين ووقف يشاهدها وهي تصرخ حتى أصبحت مثل الشواية!.. والسبب صادم



نسر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسها كانت النهاية مفاجئة.. شاهد

Advertisements

موظفة سعودية بمطار الرياض تحرج محمد بن سلمان وتجبره على الحضور إلى غرفة خاصة ودفع نصف مليون دولار خلال دقائق!(فيديو)



أول ظهور لزوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.. شاهد كيف ظهرت؟

بكل جراءة: الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘ تقطر أناقة وتكشف.. هذا ما سأفلعه مع زوجي المستقبلي! (فيديو)



صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو صادم)



أسد يلتهم ‘‘زرافة عملاقة‘‘.. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور وكانت النتيجة صادمة.. شاهد



شاهد كيف يتساقط الصينيون في الشوارع كأوراق الشجر بسبب كورونا (فيديو تقشعر له الأبدان)



أسد وجد حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ تعاشر شقيقه.. فجن جنونه وانتقم بطريقة لاتخطر على بال.. لكن شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو)



الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ مع زوجها السعودي بـ‘‘الشورت فقط‘‘.. أناقة خيالية ورومانسية تفوق الوصف! (شاهد)



العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في السعودية والإمارات وقطر عام 2020 شاهد

أسد ينغمس مع حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ في لحظات حميمية مثيرة.. وحنيما اقترب منهم المصور كانت الصدمة (شاهد)





* الجبن القديم أو شديد الملوحة.

* حبوب منع الحمل الهرمونية، والتي تزيد من شدة الصداع الصنفي قبل مجيء الدورة.

* الأطعمة المالحة، وخاصة اللحوم المصنّعة كالسجق والهوت دوغ والبرغر والبيتزا.

* المشروبات التي تحتوي على سكريات اصطناعية والتي يتم ترويجها باعتبارها خالية من السكر أو قليلة السعرات، مثل كوكاولا زيرو وغيرها.

* السفر إلى منطقة بعيدة مختلفة في التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية.