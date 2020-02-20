باحث اجتماعي يُحدد سببًا واحدًا وراء ظاهرة «التفحيط»

أكد الباحث الاجتماعي عبد الله الحصان، أن الاستعراض من أبرز دوافع ظاهرة «التفحيط»، مطالبًا بتوفير حلبات نظامية مؤمّنة لهواة السيارات، ليست للتفحيط قدر ما تكون لاستعراض مهارات القيادة.

وفي لقاء له، مع برنامج «هلا»، قال الحصان: كل موضوع اجتماعي يحمل وجهات مختلفة.. وإنني لست مع ظاهرة «التفحيط»، ولا أقرها؛ لأنها تسببت في الكثير من الوفيات، ويُعد استعراض مهارات القيادة من أبرز دوافع ظاهرة «التفحيط».

وأكد الحصان، أنه مع إنشاء حلبات لإظهار مهارات القيادة، بشرط أن تكون مؤمّنة.

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