ضبط 402 مخالفة لمنشآت تجارية في الرياض

نفذت مكاتب العمل، التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: (الرياض، ومحافظات الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، أسفرت عن ضبط 402 مخالفة خلال أسبوع .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة، ومحافظات المنطقةكافة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد السيالي، على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات، وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مفيدًا أن هذه الحملات قد بلغت 2841 زيارة تفتيشية، فيما دعا السيالي، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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