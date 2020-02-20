السعودية | “الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:53 مساءً, 20 فبراير 2020 م المناطق - واس قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020 م تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

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