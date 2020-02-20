شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية»: استمرار تعليق الرحلات لغوانزو الصينية والان نبدء بالتفاصيل

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020 م تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول. وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

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