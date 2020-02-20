بالفيديو.. متحدث التجارة: احذروا الحسابات الوهمية والرخيصة

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – الرياض

نصح عبدالرحمن الحسين المتحدث باسم وزارة التجارة جميع المستهلكين بضرورة البعد عن الحسابات الوهمية والرخيصة.

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وأضاف الحسين، أن مثل هذه الحسابات الوهمية، قد تورط المستهلك في مشاكل بعد تحويل الأموال لها.

وأهاب متحدث وزارة التجارة بالجميع التعامل مع المتاجر التي لها شهادة في منصة معروف.

وأضاف عبدالرحمن الحسين أن منصة معروف تتضمن الآن أكثر من 45 ألف متجر إلكتروني، أو تملك سجلًا تجاريًا.

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