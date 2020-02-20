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خطر الجراد يقترب من أعلى مستوى في 25 عامًا
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكدت وزارة البيئة أن أسراب الجراد تتفاقم بشكل كبير جدًا في دول جنوب شرق إفريقيا واليمن حيث ما زال التهديد غير المسبوق منذ 25 سنة عالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي.
وتابعت وزارة البيئة أن منظمة الفاو وجهت بتدريب المختصين في دول خط المواجهة الثاني للمعرفة بأعمال استكشاف ومكافحة الجراد وكسب الخبرات من العاملين في ذات المجال بالمملكة.
ميدانيًا تواصل فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية في مكافحة أسراب الجراد القادم من الحدود الجنوبية نتيجة تأثير الرياح الجنوبية من الأحد الماضي، والمتوقع استمرارها إلى يوم غد الجمعة.
وبينت الوزارة أن فِرَق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت بأعمال المكافحة منذ بداية الحالة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود، ومكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، في حين تقوم فِرَق الوزارة بمكافحة أسراب الجراد في المزارع خارج النطاق العمراني.
وأرجع المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني توجه الجراد في المنطقة الشرقية إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر، نظرًا لأن أسراب الجراد تبحث عن مناطق رطبة ويتوفر فيها الغذاء.
وكشف المهندس الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرًا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية.
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