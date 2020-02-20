باحثان يكشفان لـ”المواطن” حقيقة صخرة جبل شدا ووجه الإنسان!

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – محمد المقصّي – الباحة ‏

يعد جبل شدا الأعلى، هو أكثر جبل في تهامة ارتفاعًا، وامتداد لجبال السروات، حيث يتميز بصخوره الملساء كما يشتهر بزراعة أشجار البن والموز والليمون والتين الشوكي.

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وتداول مواطنون مقطع فيديو يظهر فيه صخر موجود في جبل شدا وكأنه وجه لإنسان وملامحه.

“متابعات الخليج 365” عرضت الفيديو على الكاتب والباحث التاريخي إبراهيم بن يحيى الزهراني، والذي أكد أن هذا فقط من زاوية المصور لا أن ما سيراه البعض من غير تلك الزاوية مختلف، حيث أن الزاوية التي التقطت منها الصورة مع إضافة الشجرة تعطي هذا الشكل.

كما تحدث الباحث ناصر الشدوي عن الفيديو وقال: نعم هذه الصخرة في جبل شدا الأعلى، وسبق وأن وقفت عندها لكنها لا تبدو بهذا الشكل إلا من زاوية واحدة فقط قد لا يتنبه لها أي شخص.

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