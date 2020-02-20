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الملك سلمان يستعرض الأحداث الإقليمية والدولية مع بومبيو

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2020-02-20

الملك سلمان يستعرض الأحداث الإقليمية والدولية مع بومبيو

متابعات الخليج 365 – واس 

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
ونقل بومبيو لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حمّله تحياته.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

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