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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح"؛ مؤكدًا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.
وقال "وانغ" أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس: إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"؛ مشيرًا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أطلق عليه اسم "كوفيد- 19".
وتأتي القمة التي دُعِيَ إليها على عجل مع دول رابطة آسيان، في وقت تُواجه فيه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيرًا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي فيروس كورونا المستجد
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:59 AM
أكد أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية"وزير الخارجية الصيني يؤكد نجاح جهود بلاده في احتواء فيروس كورونا
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح"؛ مؤكدًا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.
وقال "وانغ" أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس: إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"؛ مشيرًا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أطلق عليه اسم "كوفيد- 19".
وتأتي القمة التي دُعِيَ إليها على عجل مع دول رابطة آسيان، في وقت تُواجه فيه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيرًا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.
، وزير الخارجية الصيني يؤكد نجاح جهود بلاده في احتواء فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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