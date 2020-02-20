، شاهد من مكة.. إتلاف 122 طنًّا من مخالفات الأثاث والخردوات بـ"حوش بكر" ،

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نفّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، أمس، حملةً ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بـ"حوش بكر" بشارع المنصور؛ وذلك ضِمن جهودها المستمرة لمكافحة المواقع التي تكثُر بها المخالفات والعشوائيات.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 112 طنًّا من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات.
وأكد "وقاد" أن الحملة تأتي بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للقضاء على المخلفات والعشوائيات غير النظامية؛ مشيرًا إلى أن بلدية المسفلة -ممثلة في قسم الأسواق- تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.
ولفت إلى استمرار الحملات الميدانية لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية، التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:35 AM
شَمِلت مواد منزلية وعشوائيات في حملة لبلدية المسفلة الفرعية وبمساندة أمنيةشاهد من مكة.. إتلاف 122 طنًّا من مخالفات الأثاث والخردوات بـ"حوش بكر"
نفّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، أمس، حملةً ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بـ"حوش بكر" بشارع المنصور؛ وذلك ضِمن جهودها المستمرة لمكافحة المواقع التي تكثُر بها المخالفات والعشوائيات.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 112 طنًّا من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات.
وأكد "وقاد" أن الحملة تأتي بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للقضاء على المخلفات والعشوائيات غير النظامية؛ مشيرًا إلى أن بلدية المسفلة -ممثلة في قسم الأسواق- تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.
ولفت إلى استمرار الحملات الميدانية لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية، التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.
، شاهد من مكة.. إتلاف 122 طنًّا من مخالفات الأثاث والخردوات بـ"حوش بكر" ،
المصدر : الخليج 365
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