- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثمانية أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هاناو غربي البلاد، وقالت: إن 5 أشخاص آخرين -على الأقل- أصيبوا بجروح في حادثيْ إطلاق النار اللذيْن وقعا في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".
ووقع الحادث الأول في مقهى بوسط هاناو، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. واستهدف الثاني مقهى في حي كيسيلشتات، وأسفر عن مقتل 5 آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتبعد مدينة هاناو نحو 25 كيلومترًا عن مدينة فرانكفورت.
وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتُجري عناصرها -بمساعدة المروحيات- مسحًا للمنطقتين.
ولا يُعرف الدافع وراء الحادثين؛ بحسب بيان الشرطة التي قالت إنها لا تزال تبحث عن المشتبه بهم.ألمانيا الشرطة الألمانية مدينة هاناو إطلاق النار
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 08:47 AM
في مقهيين الأول بوسط "هاناو" والثاني بحي كيسيلشتات
أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثمانية أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هاناو غربي البلاد، وقالت: إن 5 أشخاص آخرين -على الأقل- أصيبوا بجروح في حادثيْ إطلاق النار اللذيْن وقعا في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".
ووقع الحادث الأول في مقهى بوسط هاناو، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. واستهدف الثاني مقهى في حي كيسيلشتات، وأسفر عن مقتل 5 آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتبعد مدينة هاناو نحو 25 كيلومترًا عن مدينة فرانكفورت.
وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتُجري عناصرها -بمساعدة المروحيات- مسحًا للمنطقتين.
ولا يُعرف الدافع وراء الحادثين؛ بحسب بيان الشرطة التي قالت إنها لا تزال تبحث عن المشتبه بهم.
، ألمانيا تعلن: مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن: مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.