انطلاق مناورات «المدافع البحري» بين «البحرية السعودية» ونظيرتها الأمريكية.. الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط «المدافع البحري »؛ حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها الأمريكية . وتأتي مناورات تمرين «المدافع البحري» امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين . ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية. اقرأ أيضًا: Advertisements «البحرية الأمريكية» تصادر 150 صاروخًا إيرانيًّا في بحر العرب كانت في طريقها للحوثيين «موانئ»: إصلاح وصيانة 114 سفينة وقطعة بحرية في 12 شهرًا

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