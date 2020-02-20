السعودية | مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:00 صباحًا, 20 فبراير 2020 م المناطق - الرياض شهدت مرتفعات جبل اللوز التابعة لمنطقة تبوك اليوم هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج شملت مركز اللوز وضواحيه.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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