البنتاجون يكشف تفاصيل ضبط أسلحة إيرانية للحوثيين

الخميس 20 فبراير 2020

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الأربعاء، إن إيران مستمرة في عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية كابتن ويليام أوربان، خلال مؤتمر صحفي للبنتاجون، أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى اليمن، في انتهاك للقوانين الدولية، كما تستخدم تلك الأسلحة لمهاجمة السعودية.

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وعرض المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي، وكانت تضم 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب.

وقال كابتن ويليام أوربان إن المقبوض عليهم على متن سفن تهريب الأسلحة كانوا يمنيين، وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.

وأوضح المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الوسطى أن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.