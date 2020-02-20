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البحرية الأمريكية تضبط أسلحة تؤكد تورط إيران في هجمات أرامكو

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2020-02-20

البحرية الأمريكية تضبط أسلحة تؤكد تورط إيران في هجمات أرامكو

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت البحرية الأمريكية أنها تمكنت من ضبط أسلحة حرارية إيرانية منتشرة على نطاق واسع في اليمن والعراق وسوريا.

وأضافت أنها ضبطت أيضًا مكونات صاروخ كروز 351 المتوافق مع المواد المستخرجة من صاروخ كروز المستخدم في الهجوم الإيراني الإرهابي على منشآت أرامكو.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: إنها نجحت في احتجاز 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة للحوثيين حتى الآن.

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وأوضحت في مؤتمر صحفي أن الأسلحة التي تم احتجازها على السفينة الإيرانية مؤخرًا استخدمت في هجمات حوثية.

وتابعت: احتجزنا على ظهر السفينة الإيرانية صواريخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة.

 

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