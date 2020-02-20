عاجل-القبض‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬متهمين‭ ‬سطو‭ ‬على‭ ‬تموينات‭ ‬غذائية‭ ‬شرق‭ ‬الرياض

صرح‭ ‬المتحدث‭ ‬الإعلامي‭ ‬بشرطة‭ ‬منطقة‭ ‬الرياض،‭ ‬أن‭ ‬المتابعة‭ ‬الأمنية‭ ‬لجرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تمكن‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بشرطة‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين،‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيمين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬اليمنية،‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬العقدين‭ ‬الثاني‭ ‬والخامس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توفر‭ ‬الدلائل‭ ‬على‭ ‬تورطهم‭ ‬بالسطو‭ ‬على‭ ‬تموينات‭ ‬غذائية‭ ‬بحي‭ ‬الروضة‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬وتهديد‭ ‬العمالة‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬بضائع‭ ‬وممتلكات‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالي‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬إيقافهم‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭ ‬بحقهم‭.‬



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