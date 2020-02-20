السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة حقل



تبوك 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل بمنطقة تبوك، شملت مركز الزيتة وضواحيها ووادي الزيتة والنجيلة ونتيش والخرج والشقة ووادي أذل.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:19ت م

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