السعودية اليوم / القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط "المدافع البحري" بالمنطقة الشرقية



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط " المدافع البحري " ، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية

وتأتي مناورات تمرين " المدافع البحري" امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين .

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

// انتهى //

23:04ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط " المدافع البحري " ، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية .وتأتي مناورات تمرين " المدافع البحري" امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين .ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.// انتهى //23:04ت م0321

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