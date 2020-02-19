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عدن - ياسمين التهامي - توقعت ليلى عبد اللطيف قبل بداية العام ٢٠٢٠، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من "لهون وبس" ليلة رأس السنة على الـLBCI.



فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

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العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في السعودية والإمارات وقطر عام 2020 شاهد

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كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج "تاريخ يشهد" الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.



اليكم الفيديوهات:

وفيما يلي جانب من توقعات ليلى عبداللطيف للعام الجديد 2020:

زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى قطر وأمير قطر في الإمارات العربية المتحدة.

نور كبير في سماء العالم يثير أكثر من علامة استفهام.

ولاية أميركية تتعرض لكارثة مخيفة وتصبح منكوبة.

عملة جديدة ستظهر مقابل الدولار الأميركي في المرحلة القادمة.

اشتباكات عنيفة داخل مخيم عين الحلوة تخرج عن السيطرة ما يستدعي تدخلاً من الجيش.

لأول مرة فلسطنيون ولبنانيون من تيارات حزبية في الشارع لهدف وقضية واحدة.



حركة المرابطون تعود إلى الواجة الإعلامية والساحة من جديد.

تسلل بعض السرائيليين إلى الأراضي اللبنانية لكن المقاومة ستكشف العملية مع تفاصيلها وأهدافها في الكامل.



معركة بين النائب السابق سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب القوات سيتكاتف مع تيار المردة وإحراق متبادل للمكاتب السياسية.

صاحب صحيفة لبنانية بارزة في ذمة الله.

عام 2020 هو عام خلط الأوراق السياسية وتصفية الحسابات وإعادة بناء تحالفات جديدة للوزير جبران باسيل.



جماهير المردة يحتشدون في شوارع زغرتا تأييداً لسليمان بيك فرنجية بعد حملة إعلامية طالته.

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