شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات والكويت تعلن الاستنفار للبحث عن امرأة ظهرت في فيديو صادم.. لن تصدق ماذا فعلت؟؟.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنفرت أجهزة الشرطة في ثلاث دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) للبحث عن امرأة قيل إنها خادمة من جنسية آسيوية وهي تضرب بعنف طفلة.

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السعودية والإمارات والكويت تعلن الاستنفار للبحث عن امرأة ظهرت في فيديو صادم.. لن تصدق ماذا فعلت؟؟.. شاهد

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي العاملة المنزلية وهي تعتدي على طفلة صغيرة بوحشية في ظل غياب والديها من المنزل.

وأبان الفيديو العاملة المنزلية وهي تعتدي على الطفلة بالضرب والجر على الدرج وسط بكاء الأخيرة وصراخها من شدة الألم، وأثار غضب متداوليه واستياءهم الشديد، وطالبوا بسرعة القبض على الخادمة ومعاقبتها.

وتضاربت آراء المغردين حول جنسية الطفلة؛ إذ قال البعض إنها سعودية، بينما آخرون ذكروا أنها كويتية، ولكن ظهر على أرضية المنزل اسم "مريم محمود العربي" من العين بالإمارات.

وتصدر هاشتاغ "خادمة تعنف طفله" بموقع "تويتر" في دول الخليج، حيث غرد آلاف رواد الموقع حول الحادثة، مطالبين السلطات السعودية والإمارتية البحث والتحقيق للوصول إلى الطفلة ومحاسبة الخادمة.

وتفاعلت النيابة العامة في السعودية مع الواقعة، وأصدرت أمرًا بالبحث والتحري حول الأمر، للتعرف على هوية العاملة من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجـريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك.

من جانبها، أعلنت "شرطة أبوظبي" في بيان لها، أن الواقعة حدثت في أبو ظبي بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، مبينة أنه تمت إحالة الأم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية في الكويت تحركت على إثر المقطع؛ بحثًا عن الخادمة، إلا أنه اتضح أنها الأم وليست خادمة في أبو ظبي.