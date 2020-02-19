القبض على طليق خاطفة الأطفال الثلاثة بالدمام

أفادت قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية ألقت القبض على طليق المتهمة باختطاف السعوديين الثلاثة، الخنيزي والعماري والقرادي.

وفي مقطع فيديو بثته القناة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، في وقت سابق، لم تصدق الأم عودة ابنها نايف القرادي بعد 27 عامًا من اختطافه.

وعبرت عن مشاعرها وفرحتها بهذه العودة، قائلة: «الله يا رب العالمين.. أنا مش مصدقة.. فرحة.. فرحة.. فرحة عمرى ما أنساها».

وعلى ما يبدو أن فرحة الأم بعودة ابنها، ألجمت لسانها عن الحديث، لدرجة أنها لم تستطع الحديث أكثر من 20 ثانية، تخللتها مداخلات للمذيع أيضًا.

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وأكد فحص الـ«DNA» الخاص بالمختطف نايف القرادي، تطابقه مع والدته الشرعية، في واقعة خاطفة الدمام، التي تكشفت تفاصيلها، مؤخرًا، والتي تخصصت خلالها المتهمة في ارتكاب عمليات اختطاف أطفال، بواقع طفل كل 3 سنوات.

وكانت سيدة اختطفت طفلين منذ 20 عامًا بالقطيف والدمام، واكتشف أمرها عند استخراج أوراق ثبوتية لهما، ووفقًا لمصادر، فإن المتهمة البالغة من العمر 60 عامًا تخضع للتحقيق معها بشأن مختطف ثالث.

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