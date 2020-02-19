شكرا لمتابعة خبر عن نايف القرادي: «المرأة التي اختطفتي مظلومة وسندافع عنها» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفض المختطف الثاني في الدمام نايف القرادي، والذي نشرت له «صدى» مقطع فيديو عن لقاءه بعمّه وتحدثت عن قضيته، الهجوم على المتهمة في خطفه.

ووصف المتهمة بأنها «المرأة التي ربّته وقد ربّته أحسن تربية وأكُلته أحسن أكل، كان أهم شي عندها هي أنا» مضيفًا « إحنا ندافع عنها، لأنها مظلومة، ما قصّرت معنا، هي طيبة والله طيبة، ما طلبت منها شيء وقالت لا».

وكانت «صدى» قد نشرت مقطع فيديو للمختطف الأول موسى الخنيزي والذي اجتمع بعائلته أمس الثلاثاء، يؤكد فيه أنه «لا يستطيع اتهام أمه الذي ربته بأنها اختطفته وأن هناك تفاصيل أخرى لا أحد يعلمها في القضية».