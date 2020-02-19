- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
يستقبل أهالي الأفلاج، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، للترحيب به خلال زيارته للمحافظة، غدًا الخميس، لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والإسكانية التي تجاوزت تكلفتها المالية مليار ريال.
ويثمّن الأهالي لأمير الرياض زيارته المرتقبة؛ حيث ينتظر أن تشهد نقلة تطويرية يضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع، ويدشن أخرى؛ لتحقيق التنمية المستدامة في التقدم والازدهار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظة.
يأتي هذا في إطار الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في التنمية العصرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
وأكّد الأهالي أن زيارة أمير الرياض للأفلاج تؤكّد اهتمامه بكل محافظات المنطقة، وتعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة، وتحمل معها بشائر الخير في الازدهار والتنمية لأبناء الأفلاج؛ من خلال تدشين عدد من المشاريع بالمحافظة ومراكزها.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 06:42 PM
للترحيب به خلال تدشين عدد من المشروعاتأهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض
يستقبل أهالي الأفلاج، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، للترحيب به خلال زيارته للمحافظة، غدًا الخميس، لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والإسكانية التي تجاوزت تكلفتها المالية مليار ريال.
ويثمّن الأهالي لأمير الرياض زيارته المرتقبة؛ حيث ينتظر أن تشهد نقلة تطويرية يضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع، ويدشن أخرى؛ لتحقيق التنمية المستدامة في التقدم والازدهار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظة.
يأتي هذا في إطار الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في التنمية العصرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
وأكّد الأهالي أن زيارة أمير الرياض للأفلاج تؤكّد اهتمامه بكل محافظات المنطقة، وتعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة، وتحمل معها بشائر الخير في الازدهار والتنمية لأبناء الأفلاج؛ من خلال تدشين عدد من المشاريع بالمحافظة ومراكزها.
، أهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.