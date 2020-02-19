صور.. الضباب يعانق قمم جبال اللوز في نيوم

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – واس

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رصدت عدسة “واس” مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الأجواء الضبابية ممزوجة برذاذ المطر لتضفي صورة رائعة للمناظر الطبيعية على قمم جبال اللوز بمنطقة نيوم.

وتعد “جبال اللوز ” من أعلى القمم في منطقة نيوم، وهي واحدة من أهم الجبال الواقعة في شمال الجزيرة العربية على ارتفاع 2550 مترا، وواحدة من أهم البيئات الحاضنة لأشجار اللوز، ويقصدها السياح وهواة الرحلات قبيل تكوّن الثلج على قممها وأثناء ذلك وبعده، وتبعد 200 كلم شمال غرب مدينة تبوك، في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية في موقع حسمي الشهير.

وتحتفظ جبال اللوز إلى جانب ذلك كله بالعديد من المواقع الأثرية والنقوش الصخرية النبطية التي تظهر بين الصخور الكبيرة والصخور المتوسطة، وقد شوهدت بعض مجموعاتها مما يؤكد تعاقب الحضارات عليها بدءاً من قديم الزمان وحتى وقتنا الحاضر.

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