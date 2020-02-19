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الرياض - علي القحطاني - قرّر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل. جاء ذلك بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، وبعد التجاوزات التي حدثت يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ١٤٤١هـ بكلية الشريعة، إذ تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.

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