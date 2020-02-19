بقرار من وزير الثقافة.. ستيفانو كاربوني رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة المتاحف السعودية

أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قرارًا بتعيين الدكتور ستيفانو كاربوني رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المتاحف، التي ستتولى تنظيم قطاع المتاحف في المملكة وتطوير الممارسين فيه.

وسيتولى الدكتور كاربوني في هيئة المتاحف مهامًّا متعددة تشمل رسم استراتيجية للقطاع ومنح التراخيص في المجال.

كما سيكون معنيًّا بتشجيع التمويل والاستثمار، واعتماد البرامج التدريبية المهنية إضافة إلى تصميم البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.

وستقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات المرتبطة بقطاع المتاحف.

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ويُعد الدكتور كاربوني من المتخصصين في مجال المتاحف، وسبق له أن تولى إدارة العديد من المتاحف والمعارض الفنية في العالم.

ونال الدكتور كاربوني جوائز مرموقة في مجال التراث، وعمل في متحف متروبوليتان في نيويورك لمدة 16 عامًا خلال الفترة من 1992م إلى 2008م.

وحصل الدكتور كاربوني على درجة الدكتوراه في اللغة العربية والفن الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1992م.

وتأتي هيئة المتاحف ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته.