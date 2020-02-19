بالصور.. نظرات الطفلة ضحية واقعة التعذيب تثير مغردين بتويتر

أثارت واقعة الخادمة المتهمة بتعذيب طفلة، نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذين علقوا على نظرات الاستنجاد والألم الواردة في مقطع الفيديو المتداول للواقعة، وتظهر فيه خادمة وهي تعذب طفلة صغيرة بقسوة من أجل الذهاب إلى المرحاض.

وتداول رواد «تويتر» مقطع الفيديو على نطاق واسع، إذ طالب المغردون محاكمة المسؤول عن تلك الحادثة؛ حيث كتب أحدهم على حسابه الشخصي على «تويتر»: «نظرات الاستنجاد، دموع الألم، وخوف يقرع جوف تلك الطفلة وفي غياب أهلها وضعوها تحت سيطرة خادمة» وأضاف: «أتمنى أن تطيح هذه الخادمة تحت يد ناس قاسية قلوبهم لا يعرفون الرحمة».

«وسم» خادمة تعنف طفلة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

ودشن المغردون وسم «#خدامه_تعذب_بنت»، إذ حثوا بعضهم على تقديم أي معلومات تساعد في معرفة هوية الخادمة والطفلة لتسهيل الوصول إليها.

وكتب أحد المشاركين في الـ«وسم»: «ما زلت عند رأيي بضرورة تركيب كاميرات مراقبة بداخل المنزل في حال عدم تواجد الوالدين فيه، مع العلم بأني من أشد المعارضين لدخول إنسان غريب لداخل المنزل للخدمة، فالأب والأم دورهم الأساسي هو الرعاية».

قصة الطفلة التي تعرضت للتعذيب من قبل الخادمة

أوضح أحد المغردين المشاركين على وسم «خادمة تعذب طفلة» أن والدة الطفلة متوفية بينما لم يتواجد والدها بسبب عمله، مما أدى لحدوث تلك الواقعة أثناء تواجد الخادمة فقط رفقة الطفلة في المنزل.

وكتب آخر أن الطفلة من دولة الإمارات وليست من السعودية، حيث يظهر اسمها على الحقيبة التي تظهر في مقطع الفيديو المنتشر.

وقال أحد المغردين: «أتوقع الخادمة خارج البلاد وما أرسلت المقطع إلا بعد وقت طويل لكن لازم يرفعون عليها قضية في ديرتها».

حبس الخادمة والمسؤول عن الحادث

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وطالب العديد من المشاركين في الوسم ضرورة تعرض تلك الخادمة للحبس والمساءلة القانونية بسبب ما بدر منها في تلك الواقعة التي أثارت داخل نفوس الناس الغضب والحزن تجاه الخادمة والطفلة.

وأشاروا إلى أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث هناك العديد من الأطفال الذين يتعرضون للتعذيب في حالات مشابهة لتلك الواقعة، مطالبين الآباء والأمهات من العناية الكاملة بأبنائهم.

النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان يعلقان على الواقعة

فيما قالت هيئة حقوق الإنسان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص (#خادمه_تعنف_طفلة) وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

بينما أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أمرًا للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحرّي والتقصّي للتعرف على هوية سيدة تقوم بضرب طفلة وتعنيفها جسديًّا، وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة، يظهر محتواه قيامها بضرب طفلة وتعنيفها جسديًّا داخل منزل.

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