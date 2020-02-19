السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد الأجواء الضبابية على قمم جبال اللوز بمنطقة نيوم



تبوك 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الأجواء الضبابية ممزوجة برذاذ المطر لتضفي صورة رائعة للمناظر الطبيعية على قمم جبال اللوز بمنطقة نيوم.

وتعد "جبال اللوز " من أعلى القمم في منطقة نيوم، وهي واحدة من أهم الجبال الواقعة في شمال الجزيرة العربية على ارتفاع 2550 مترا، وواحدة من أهم البيئات الحاضنة لأشجار اللوز، ويقصدها السياح وهواة الرحلات قبيل تكوّن الثلج على قممها وأثناء ذلك وبعده، وتبعد 200 كلم شمال غرب مدينة تبوك، في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية في موقع حسمي الشهير.

وتحتفظ جبال اللوز إلى جانب ذلك كله بالعديد من المواقع الأثرية والنقوش الصخرية النبطية التي تظهر بين الصخور الكبيرة والصخور المتوسطة، وقد شوهدت بعض مجموعاتها مما يؤكد تعاقب الحضارات عليها بدءاً من قديم الزمان وحتى وقتنا الحاضر.

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16:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.