السعودية اليوم / محافظ القطيف يلتقي فريق المرصد الحضري بالشرقية ويدشّن أعمال المسوحات الميدانية



القيطف 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، اليوم ، أعضاء فريق المرصد الحضري الاقليمي بالمنطقة الشرقية، بحضور مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة وذلك بمقر المحافظة .

وتم خلال اللقاء التعريف بالمرصد الحضري وعرض مرئي تفصيلي عن طبيعة عمله وأهدافه، ثم دشن الخالدي أعمال المسوحات الميدانية للمرصد بمحافظة القطيف.

وأكد الخالدي على دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بما يحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تحقق رضا المواطنين والمقيمين .

وأبدى تعاون المحافظة واستعدادها التام لتذليل أي عقبات تواجه أعمال المرصد داعين الجهات المشاركة في اللقاء لتقديم الدعم والمساندة لتسهيل قيام فريق المرصد الحضري بمهام عمله في المحافظة على أكمل وجه.

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16:31ت م

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