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عدن - ياسمين التهامي - مشكلة "الكرش" أو دهون البطن، يعاني منها معظم الأشخاص سواء رجال أو سيدات، لذلك يسعى الجميع إلى التخلص منه خاصة أنه سبب رئيسي في الإصابة بأمراض خطيرة، منها القلب، الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، السكري، وحتى السرطان.

ولكي يقوم البعض بالتخلص من الكرش يتبع أنواع معينة من الرياضة والمشي والجري، والتي ترهق البعض، بل تجعل البعض يتكاسل عن أدائها، لكن هناك طريقة سحرية للتخلص من "الكرش" عن طريق عصير الخيار.

وحسب موقع "دكتور إن دي"، يعتبر الخيار أفضل الخضرورات التي تساعد على التخلص من دهون البطن لما يحتوي عليه من نسبة عالية من الماء والألياف تصل إلى 95% من محتوى الثمرة الواحدة

كما يساعد الخيار على التخلص من الانتفاخ، الإمساك، بسبب احتوائه على نسبة دهون قليلة.

أيضا يمكن أن يساعد الخيار في إطلاق السموم من الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، حيث يتمتع بوفرة فيتامينات (A، K، C).

ونستعرض في التقرير التالي كيف يمكن لعصير الخيار أن يساعد على القضاء على دهون البطن وطريقة تحضيره:

1. يخفض الكولسترول والسكر في الدم

يساعد الخيار في تنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم، وأيضا الإيثانول المتواجد في الخيار يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم. كما يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

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مشروب بسيط يخلصك من الكرش خلال أيام فقط



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2. يزيل السموم ويشد عضلات البطن

احتواء الخيار على نسبة مياه كبيرة في ثماره، يساعد في در البول، مما يخلص الجسم من السموم ويحرق الدهون المتواجدة حول منطقة البطن ويعمل على شد البعضلات.

3. يقلل من تهيج المعدة

قرحة المعدة عادة ما تكون سببا لكثرة الدهون في منطقة البطن، وهنا يأتي دور الخيار الذي يساعد على تخفيف الالتهاب والحد من تهيج القولون.



4. القضاء على الإمساك

تناول الخيار يساعد على تنظيف الأمعاء والتخلص من الإمساك، لما يحتوي عليه من نسبة كبيرة من المياه والألياف حيث يحسن عمليه الهضم والتمثيل الغذائي.



كيف تقوم بتحضير عصير الخيار؟

ضع ثمرة خيار واحدة مع ليمونة واحدة وملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور وبعض الكزبرة، واخفقهم جميعا جيدا في الخلاط ثم ضعهم في كوب زجاجي، سيساعدك هذا الخليط على الشعور بالانتعاش.