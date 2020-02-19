السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي مدير السعودية اليوم فرع هيئة السياحة بالمنطقة



نجران 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صالح بن محمد آل مريح.

وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً عن أعمال مركز تنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بمنطقة نجران، يتضمن البرامج التأهيلية والتدريبة التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية واستفاد منه عدداً منسوبي الجهات ذات العلاقة و الراغبين بالعمل في القطاع السياحي.

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الدور الذي يقوم به فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة لإبراز المقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها منطقة نجران ومحافظاتها.

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13:52ت م

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