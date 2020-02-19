︎ . وجهت النيابة العامة بتعقب وضبط خادمة ظهَرت في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل ، وهي تُعنّف طفلة جسديًّا في منزلهم؛ لإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها .

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، أظهر المتهمة تقوم بضرب الطفلة وتعنيفها جسديًّا داخل منزل.. وعليه أصدرت النيابة العامة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي؛ للتعرف على هويتها من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك؛ وصولًا للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قِبَل الجهة المختصة.

ووجّهت “النيابة” بإحالتها -بعد ضبطها- إليها للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم؛ لانطواء الأفعال المُرْتَكَبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية.





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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة توجه بالقبض على الخادمة بشأن المقطع المتداول لتعنيف طفلة بوحشية داخل منزلها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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