الكونجرس الأمريكي يشيد بدور السعودية في إعمار اليمن

الأربعاء 19 فبراير 2020

أعرب مستشارو ومساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، عن سعادتهم بزيارتهم السعودية وزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بوفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

ورحب السفير آل جابر بزيارة وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، مؤكداً علاقات الصداقة السعودية الأمريكية التي تجمع البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى الوضع التنموي والإنساني في اليمن.

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كما دار خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واطلع الوفد على سرد لمسار الأزمة السياسية منذ الإعلان عن المبادرة الخليجية وحتى إعلان اتفاق الرياض، إلى جانب مشاهدة الوفد عرضا تعريفيا عن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل في اليمن.

وساهمت السعودية في تنمية وإعمار اليمن بوديعة في البنك المركزي اليمني بقيمة 3.2 مليار دولار بهدف الحفاظ على استقرار العملة اليمنية واستقرار الاقتصاد اليمني.

يذكر أن مشروعات البرنامج تغطي قطاعات: "الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية".