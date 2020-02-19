شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. ربط ضاحية الملك فهد بطريق الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية محافظة الجبيل عن ربط ضاحية الملك فهد مع امتداد طريق الملك عبدالعزيز؛ وذلك للتسهيل على سكان الضاحية، للوصول لمنازلهم دون عناء.

وقال مساعد رئيس البلدية محمد خليفة: إن العمل سيبدأ اليوم الأربعاء، على الطبيعة، بتحديد الطريق، ويليه الدفن والسفلتة، مضيفا: إن الطريق منفذ باجتهاد من البلدية، دون مشروع معتمد؛ وذلك للتسهيل على سكان الضاحية.

وأشار إلى أهمية اختصار الطريق الذي يبلغ طوله 150 مترا، خاصة أنه لا يوجد طريق حاليا، سوى من كوبري رأس الغار البعيد، والباقي رملي.

وأكد أنه سيتم التنفيذ دون توقف، بما يسهل على الساكنين وأصحاب العمارات تحت الإنشاء الوصول إلى منازلهم دون عناء؛ لأن السيارات الكبيرة يصعب عليها الدخول لوجود الطريق الرملي، وهو بداية لتطوير طريق الملك عبدالعزيز.