شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. ربط ضاحية الملك فهد بطريق الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وقال مساعد رئيس البلدية محمد خليفة: إن العمل سيبدأ اليوم الأربعاء، على الطبيعة، بتحديد الطريق، ويليه الدفن والسفلتة، مضيفا: إن الطريق منفذ باجتهاد من البلدية، دون مشروع معتمد؛ وذلك للتسهيل على سكان الضاحية.
وأشار إلى أهمية اختصار الطريق الذي يبلغ طوله 150 مترا، خاصة أنه لا يوجد طريق حاليا، سوى من كوبري رأس الغار البعيد، والباقي رملي.
وأكد أنه سيتم التنفيذ دون توقف، بما يسهل على الساكنين وأصحاب العمارات تحت الإنشاء الوصول إلى منازلهم دون عناء؛ لأن السيارات الكبيرة يصعب عليها الدخول لوجود الطريق الرملي، وهو بداية لتطوير طريق الملك عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبيل.. ربط ضاحية الملك فهد بطريق الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.