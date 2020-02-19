، "فيصل بن بندر" يستقبل أهالي الرياض ويستمع لاقتراحاتهم لتطوير المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوَّه باهتمام الحكومة الرشيدة بالعاصمة ومحافظاتها في المجالات كافة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصره مساء أمس في جلسته الأسبوعية جريًا على عادته، عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.

واستمع أمير المنطقة إلى عددٍ من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

ونوه عددٌ من الأهالي بأثر زيارات أمير المنطقة للمحافظات ولما لها من مردود إيجابي، وحرص على الوقوف على المشروعات المنفذة بالمحافظات وتشديده على مسؤولي المنطقة بالحرص بكل ما يتعلق بالمحافظات من تطوير وإنجاز للمشروعات فيها.

ونوه الأمير فيصل بن بندر باهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومحافظاتها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

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الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر