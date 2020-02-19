، "التنمية الاجتماعية" تقرر توزيع نزلاء دار المسنين بجازان على مكة والطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر "الخليج 365": القرار تسبب في حالة من الاستياء بين النزلاء داخل الدار

كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت توزيع نزلاء دار المسنين في جازان، على مكة والطائف، ضمن خطة تعمل عليها، وفيما علمت "الخليج 365" عن استياء بين المسنين داخل الدار من ذلك القرار.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن القرار نص على أن النزلاء الذين يرفضون القرار سيطلب ذووهم لاستلامهم بينما يعيش أكثر المسنين بلا أقارب داخل الدار.

واستغربت المصادر من قرار كهذا في ظل وجود مبنى جديد تستعد الوزارة لاستلامه من المقاول أنشئ على معايير عالية وبميزانية كبيرة.



ووفقاً للمصادر فإن الوزارة تعمل على خطة لدمج نزلاء دور المسنين في عدد من المناطق.جازان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دار المسنين مكة الطائف