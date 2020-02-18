بالأسماء.. تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـصحة الرياض

‏أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، عددًا من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف وتمديد تكليف مديري مستشفيات في محافظات منطقة الرياض .

وشملت القرارات الإدارية، تكليف سعود بن محمد النداح مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وعايض بن حمود العصيمي مديرًا لمستشفى القويعية العام، وعادل بن متعب بن عميرة مديرًا لمستشفى المزاحمية العام، وعبدالعزيز بن جاسر الشعلاني مديرًا لمستشفى عفيف العام، وماجد بن مطر العنزي مديرًا لمستشفى الرين العام .

كما أصدر التويجري قرارات تمديد تكليف للدكتور ابراهيم بن سعد الدخيني مديرًا لمستشفى الامير سلمان بن محمد آل سعود بالدلم، وماجد بن يحيى الحارثي مديرًا لمستشفى رويضة العرض، وسليمان بن ناصر الطويل مديرًا لمستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط، وحامد بن محمد النجراني مديرًا لمستشفى ضرماء العام، وعبدالعزيز بن محمد الفهد لمستشفى الزلفي العام .

وحث الدكتور التويجري المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالبًا إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى؛ بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة، وما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر .

وتأتي هذه التكليفات استكمالًا لعدد من القرارات؛ بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تماشيًا مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

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وعبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، ومساعده للطب العلاجي الدكتور علي الجمعة، مؤكدين عزمهم تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية .

يُشار إلى أن التكليفات الجديدة تأتي بناء على ما رفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

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