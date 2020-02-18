«حساب المواطن» يوضح تأثير التسجيل في «حافز» على الدعم

أكَّد برنامج «حساب المواطن»، أنه منفصل تمامًا عن برنامج إعانة البحث عن عمل «حافز»، وأن التسجيل فيه لا يؤثر على الدعم.

جاء ذلك، ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حساب «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «عندي سؤال: هل حساب المواطن يتأثر من برنامج حافز، المقصود أنه يتوقف دعم المواطن إذا سجلت في حافز؟».

وقالت «خدمة المستفيدين»: «برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (مخصص من برنامج حافز)».

وأعلن برنامج حساب المواطن، الإثنين الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس.

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وتابع: أصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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