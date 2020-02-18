شاهد: أول صور المخطوف موسى الخنيزي منذ 20 عاما في أحضان والده

أظهرت عدة صور لقاء المخطوف موسى الخنيزي مع عائلته في أعقاب إعلان عودته للعائلة رسمياً. وأشار الخنيزي في تصريحات إعلامية، إلى أن إحساسه لا يوصف، وأنه حتى قبل إجراء تحليل التطابق كان واثقاً من أن موسى هو ابنه.

الجدير بالذكر ظهرت صباح، أمس الاثنين، النتائج النهائية لتحاليل البصمة الوراثية DNA للمواطن السعودي، علي الخنيزي، مع زوجته ، حيث أثبتت النتائج مطابقة العينات لموسى الطفل المخطوف من أحضان والدته قبل 20 عاماً وتحديداً في عام 1420 في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

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