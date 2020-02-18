موجة غبار تداهم المملكة غدًا وتحذيرات لمرضى الربو

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

توقع مركز طقس العرب احتمال تأثر عدد من مناطق المملكة العربية السعودية بنشاط للرياح يصحبه موجة غبار قوية يوم غدٍ الأربعاء.

وبحسب المركز فإن الرياح النشطة المثيرة للغبار ستبدأ مع ساعات الصباح المتأخرة، وذلك على منطقة الحدود الشمالية، لتنتقل تدريجيًا إلى حفر الباطن والكويت ثم الأجزاء الشرقية من المملكة بما فيها حفر الباطن الدمام والجبيل والخبر، حتى تصل إلى صحراء الربع الخالي.

وفيما يخص شدة موجة الغبار فتوقع المركز أن تكون ما بين المتوسطة والخفيفة.

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وتنشط هذه الرياح على مناطق المملكة بسبب تمركز مرتفع جوي قوي فوق أراضي المملكة، يؤدي إلى دفع كتلة هوائية باردة جنوبًا نحو الكويت وشمال الخليج العربي، تعمل بدورها على دفع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

ونصح المركز مرضى الربو والعيون بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب حدوث مضاعفات نتيجة تزايد تركيز الغبار في الأجواء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماسة البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء نشاط الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض وكذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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