- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.
وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".
ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.
الرئيس أشرف غني أفغانستان
إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-18
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.
وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".
ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:35 PM
بعد مرور 5 أشهر على الاقتراع
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.
وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".
ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.
، إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.