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أعلن وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.
وشددت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" على أن "نتنياهو" يجب أن يكون حاضراً في الجلسة، التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ويدّعي "نتنياهو" عدم ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
تشديد على حضوره الجلسة.. محاكمة "نتنياهو" في قضايا الفساد 17 مارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-18
أعلن وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.
وشددت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" على أن "نتنياهو" يجب أن يكون حاضراً في الجلسة، التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ويدّعي "نتنياهو" عدم ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:30 PM
تشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة ضده
أعلن وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.
وشددت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" على أن "نتنياهو" يجب أن يكون حاضراً في الجلسة، التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ويدّعي "نتنياهو" عدم ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.
، تشديد على حضوره الجلسة.. محاكمة "نتنياهو" في قضايا الفساد 17 مارس ،
المصدر : الخليج 365
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