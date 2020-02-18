شكرا لمتابعة خبر عن الفيديو .. مشهور سناب يكشف مفاجأة بشأن المخطوف «موسى الخنيزي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مشهور سناب شات، ريان جيلر ، عن مفاجأة تتعلق بعلاقته بعائلة الشاب الذى تم اختطافه منذ 21 عاما، موسى الخنيزي .

وأكد أن الشاب هو ابن خاله، مضيفا أن والدته روت له قصة اختطاف موسى منذ صغره.

ولفت إلى أن عائلة موسى حاولت الاستعانة بالصحف في البحث عن نجلها، إلا أن بعضهم رفض فعل ذلك بدون مقابل مادي.

واستنكر جيلر ما أقدمت عليه السيدة من خطف قريبه، مؤكدًا أنها مجنونة وغير سوية، وأنها حرمت ابن خاله من العيش وسط عائلته الثرية.