شاهد: الشاب موسى الخنيزي يجتمع بعائلته لأول مرة

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر الشاب موسى الخنيزي يجتمع بعائلته لأول مرة، بعد أن ظهرت النتائج النهائية لتحليل الحمض النووي للمواطن علي الخنيزي مع زوجته بعد أسبوع كامل من الترقب.

و تقوم السلطات المختصة بجمع شمل موسى مع عائلته الأصلية في القطيف بعد شتات دام لسنوات، حيث أكد علي الخنيزي للعديد من وسائل الإعلام أن ابنه موسى سيعود إلى ذراعيه في أقرب فرصة بعد إكمال الإجراءات الأمنية، خاصة وأن نتائج التحليلات حاسمة في الموضوع.

صرح الخنيزي بأن السنوات الماضية كانت جمرًا في قلبه بعد أن فقد كبده، حيث كانت والدته تبكي ليلًا وتتساءل أين هو؟ وتستعد عائلة الخنيزي لاستقبال ابنها موسى بالزهور والشموع لاستكمال لم شمل الأسرة مع توقع معرفة الأسباب الغامضة لعملية الخطف.

قصة اختطاف موسى الخنيزي

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في عام 1999 في مستشفى الولادة بالدمام اتت امراه بدوية سعودية عمرها 37 عام الى والدة ام موسى متنكرة بزي ممرضة واتت الى ام موسى تطلب تغسيل المولود موسى بحجة ان راسة متسخ،

وبطبيعة الوالدة اعطتها ولا تعرف انها ليس ممرضة واخذته البدوية موسى واختفت عن الانظار و غاب موسى عن اهله لمدة عشرون سنه.

ولكن موسى ليس وحده المختطف بل كانت البدوية السعودية قد اختطفت قبلة شخص في 1996 و لم يتم التعرف على هويته حتى اللحظة، يذكر ان الخاطفة ربتهما و رعرعتهما حتى اصبحا شابين ناضجين ولكن عندما ذهبت البدوية الى قسم الشرطة الشرقية بطلب استخراج رسمي لهويتين وطنيتين لاثنان من المواطنين لديها ادعت انهما لقيطان وانها عثرت عليهما منذ قرابة عشرون عام وقامت بالاعتناء و تربيتهم دون الابلاغ عنهما عندما وجدتهما.

الامر الذي اثار غرابة لدى الشرطة و تم البحث عن المواليد المفقودين ليتبين من فحص DNA لموسى مع والدته انه ابنها المفقود منذ عشرون سنه ان هذه السيدة السعودية اختطفتهما من المستشفى وليسا لقيطه حيث تم الايداع بها في السجن والبحث لازال جاري عن سبب اختطافها لموسى و الشخص الثاني.