السعودية: رابط التسجيل في قوات الامن الخاصة لعام 2020

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، عن رابط التسجيل في قوات الامن الخاصة لعام 2020، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل للتقدم للوظائف العسكرية لجميع التعليم العسكري “الجندي الأول – الجندي” من أجل العمل في العمل الميداني في وحدات قوات الأمن الخاصة.

رابط التسجيل في قوات الامن الخاصة لعام 2020 إضغط هنـــــــا

وأوضحت الإدارة العامة للقبول في وظائف الأمن التي يرأسها أمن الدولة السعودي حول وظائف الأمن الخاص وقدمت العديد من فرص العمل لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل شهادة.

يشار إلى أن الدورات العسكرية تُمنح أيضًا لحاملي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، حيث يتم التسجيل إلكترونياً عبر موقع أبشر.

شروط وظائف قوات الأمن الخاصة 1441 في المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 30 عامًا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يجب ألا تقل عن 170 سم.

عدم الزواج من امرأة غير سعودية.

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يجب أن لا تقل درجة الشهادة الأكاديمية عن جيد.

كما أشارت وزارة الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية إلى أن عملية التسجيل في وظائف قوات الامن الخاصة لعام 2020 تبدأ الأحد القادم 23 فبراير 2020 وتستمر حتى الخميس الموافق 27 من نفس الشهر.

ومن أجل تقديم الطلب، يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

في البداية، سوف تدخل الرابط الرسمي لموقع أبشر للتوظيف من هنا

ثم يتم الاختيار منصب قوات الأمن الخاصة.

اكتمال جميع البيانات المطلوبة.

تم اختيار الكلمة لإكمال تسجيل الطلب للتقدم لشغل وظيفة في قوات الأمن الخاصة برتبة جندي أو جندي أول.

وفي وقت سابق، وأوضحت هيئة الرقابة النووية في الرياض ان الوظائف الشاغرة تتمثل في التالي :" خبيرا في الحماية من الإشعاع، وخبيرا في الأمان النووي، وخبيرا في الأمن النووي، وخبيرا في القانون النووي ومنع الانتشار، وإخصائي حماية من الإشعاع، وإخصائي أمان نووي، وإخصائي أمن نووي، وإخصائي منع الانتشار النووي، وإخصائي التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وإخصائي رصد إشعاعي بيئي، وإخصائي تقنية المعلومات.

فني تقنية المعلومات، وإداري/ تنفيذي موارد مالية، وإداري/ تنفيذي تنمية الإيرادات، وإداري/ تنفيذي مشتريات، وإداري/ تنفيذي خدمات عامة، والمراجعة الداخلية، وباحث/ مستشار قانوني، وإداري/ تنفيذي عمليات موارد بشرية، وإداري/ تنفيذي تطوير موارد بشرية، وإداري تنفيذي تواصل داخلي، وإداري/ تنفيذي توعية وتثقيف.

إداري/ تنفيذي تعاون دولي، وإداري/ تنفيذي عمليات وجودة، وإداري/ تنفيذي علاقات عامة، وإداري/ تنفيذي تخطيط استراتيجي، وإداري/ تنفيذي إدارة مشاريع، وإداري/ تنفيذي التواصل الإعلامي.