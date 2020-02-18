بلدية مدينة سلطان تتلف ١٢٠٠ كجم منتجات غذائية فاسدة

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – حسن عسيري – أبها

أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية ١٢٠٠ كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية لضبط سلامة الأسواق، وقد أسفرت هذه الحملات عن غرامات وإغلاقات طالت عددًا من المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله الأسمري أن أعمال الرقابة للبلدية تمكنت من تنفيذ عدة جولات، وحملات تفتيشية ورقابية، وذلك ضمن خطة البلدية الرقابية التي يتم تطبيقها على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

مشيرًا إلى أن البلدية قد رصدت ضمن جولاتها عددًا من المخالفات الصحية ومن ضمنها مطاعم وبوفيهات ومحلات تجهيز الأطعمة والمنتجات الغذائية.

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ولفت إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراء النظامي حيال تلك المخالفات المرصودة والتي تمثلت في إغلاق عدد من تلك المنشآت.

مضيفًا إلى أنه تم إدخال بيانات المواد المصادرة والمتلفة لعدم صلاحيتها وفق نموذج الإتلاف والمصادرة المخصص لهذا الغرض، حيث يتم إدخال تلك البيانات الخاصة بالجولات الرقابية على المنشآت، والمباني وتوثيق الزيارات الميدانية، وفق النماذج المعتمدة.

منبهًا إلى أن توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي واضحة وصريحة والتي تنص على ضرورة الرقابة المشددة على المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت وتطبيق النظام بحقهم.

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